OFFICIEEL: AA Gent plukt Poolse international op huurbasis weg bij Salzburg en heeft er weer optie bij achterin

Door het vertrek van Hanche-Olsen was de spoeling dun geworden achterin bij Gent. Een Poolse international moet de interne concurrentiestrijd weer op scherp zetten.

AA Gent heeft aangekondigd dat het Kamil PińÖtkowski heeft binnengehaald, een verdediger die tot dusver uitkwam voor het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Het gaat om een overeenkomst op huurbasis tot het einde van het huidige seizoen.

Snelheid en kracht

Op zijn officiële webstek looft Gent de combinatie van snelheid en kracht die PińÖtkowski tentoon spreidt. In maart 2021 maakte de nog maar 22-jarige voetballer ook zijn debuut voor de nationale ploeg. Voorlopig zit hij bij Polen aan 3 interlands.

"We zijn verheugd dat we Kamil konden overtuigen om naar Gent te komen. Het is een speler die we nauwlettend volgen sinds zijn tijd in Polen. Nu we de kans kregen om hem te halen, hebben we niet getwijfeld. Kamil is een complete verdediger, fysiek sterk, snel en met goede voeten", aldus hoofdscout Samuel Cardenas.