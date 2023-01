OFFICIEEL Oude bekende zes maand terug op Stayen

Vandaag maakt STVV haar eerste inkomende transfer van 2023 bekend.

Oude bekende Rocco Reitz komt tot het eind van het seizoen op huurbasis over van Borussia Mönchengladbach. Rocco Reitz is een bekende naam op Stayen. De veelzijdige, dynamische 20-jarige middenvelder zette vorige zomer voor het eerst voet op Truiense bodem.

In totaal verscheen de dartele Duitser in 24 wedstrijden op het veld. In die optredens was hij goed voor één assist en twee doelpunten. Vooral de laatste goal zit in het geheugen van de supporters gegrift: in het Regenboogstadion krulde Reitz de bal met een heerlijke krul in de verste haak.

"Rocco Reitz en STVV zijn een geweldige match. We kozen voor hem om drie redenen. Hij kent de Belgische competitie en is vertrouwd met de ploegmaats en de trainersstaf. En bovendien is Reitz - gezien zijn huidige conditie - onmiddellijk inzetbaar", aldus sportief directeur André Pinto. “Met deze overgang bevestigen we onze ambitie om een competitieve ploeg op de been te brengen, die gewapend is om de goede lijn door te trekken in de terugronde.”