Alles op alles in de degradatiestrijd: 'Ex-speler met verleden bij Juventus keert terug naar JPL'

Bij Zulte Waregem zijn ze op zoek naar versterking in de verdediging - zeker gezien de blessure van Tambedou. Ze komen nu uit bij een oude bekende.

Zulte Waregem zou volgens Italiaanse bronnen namelijk wel wat zien in Luca Marrone, een 32-jarige centrale verdediger.

Monza

Die was al eens op huurbasis van Juventus in het Regenboogstadion in het seizoen 2016-2017, maar zou nu dus opnieuw naar Waregem kunnen komen.

De centralte verdediger speelt momenteel bij Monza, maar komt er steeds minder in de plannen voor en haalt de selectie al niet eens meer.