Medische interventie nodig voor aftrap STVV-Club: Brugse supporter onwel geworden en naar ziekenhuis gebracht

De aftrap van STVV-Club liet langer op zich wachten dan voorzien. Een supporter was onwel geworden en had medische bijstand nodig.

Het was schrikken op Stayen, nog voor de wedstrijd STVV - Club Brugge op gang gefloten kon worden. In het bezoekersvak was een medische interventie nodig. De stadionomroeper riep om dat de persoon in kwestie gereanimeerd moest worden.

De wedstrijd start met enkele minuten vertraging na een reanimatie in het bezoekersvak.



🟡0-0🔵 #STVCLU — STVV (@stvv) January 19, 2023

De hulpdiensten leverden uiteraard de nodige bijstand en enkele stewards zorgden er voor dat dit op een ordentelijke manier kon gebeuren. Onder applaus van verschillende supportersvakken werd de persoon weggedragen, waarna de voetbalmatch kon aangevat worden.

Inmiddels is Club Brugge ook met een update gekomen. "De supporter die onwel werd, is afgevoerd naar het ziekenhuis", meldt blauw-zwart. "De hele Clubfamilie is met z'n gedachten bij hem. We wensen hem een spoedig herstel." Wij duimen uiteraard mee voor een goede afloop.