Wouter Vrancken neemt El Hadj meteen mee voor de opener van komend weekend

Van de ellende bij Anderlecht naar de titelstrijd met Genk, is het verhaal van El Hadj. Wouter Vrancken heeft niet geaarzeld om hem meteen te selecteren voor de volgende competitiematch.

De wedstrijden in de Jupiler Pro League volgen elkaar pijlsnel op. De midweekspeeldag is nog niet afgerond, of het is al uitkijken naar de speeldag van komend weekend. Die zal geopend worden door KAS Eupen en leider KRC Genk aan de Kehrweg.

© photonews

Genk heeft alvast zijn selectie bekendgemaakt en Anouar Ait El Hadj maakt daar deel van uit. Vrancken rekent dus onmiddellijk op de pas getransfereerde speler. De 20-jarige aanvallende middenvelder maakt vrijdagavond mogelijk zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg: de aftrap van Eupen - Genk is om 20u45.

De koploper in onze competitie moet het enkel stellen zonder Luca Oyen en Abid Adnane. "Tegen Eupen volgt de laatste horde van ons enorm druk 5-luik", blikt trainer Vrancken vooruit. "Een sterk verdedigend blok dat er staat en veel aanvallend vermogen.Zoals elke match gaan we onze momenten moeten pakken als die zich aandienen."

De selectie van Genk

Doelmannen: Vandevoordt, Leysen, Chambaere

Verdedigers: McKenzie, Sadick, Cuesta, Arteaga, Carstensen, Munoz, Preciado

Middenvelders: Aziz, Heynen, Hrosovsky, Castro, Trésor, Ait El Hadj, El Khannouss

Aanvallers: Paintsil, Sor, Samatta, Onuachu