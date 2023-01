Na de woede-uitbarsting de transfer? Philippe Clement volgt Club Brugge-speler op de voet

Gaat Philippe Clement een speler halen bij zijn oude club? Zijn huidige ploeg laat op een Club-speler een oogje vallen. Bij Monaco zijn ze Benoît Badiashile en die moet vervangen worden.

Volgens L'Equipe is AS Monaco geïnteresseerd in Abakar Sylla (20). Philippe Clement zou in hem een goede potentiële vervanger zien voor Benoît Badiashile, die vertrokken is naar de Engelse topclub Chelsea. Sylla is bovendien een linksvoetige verdediger, net als Badiashile.

Grote som nodig voor transfer

Het is nog maar de vraag of ze in Brugge een verkoop zien zitten: Sylla maakt momenteel een belangrijk deel uit van de ploeg en ligt onder contract tot 2026. In het recente verleden vroegen ze bij blauw-zwart alleszins telkens een grote som voor verdedigers die andere oorden opzochten, zoals Kossounou en Nsoki. De club van Clement zal dus aardig wat centen op tafel moeten leggen om Sylla binnen te kunnen halen.

De Ivoriaan heeft dit seizoen al geïmponeerd, onder meer in de Champions League. Ook de andere kant van de jonge speler is al zichtbaar geworden dit seizoen, zoals de uitsluiting gevolgd door een woede-uitbarsting in de topper tegen Genk.