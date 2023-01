Defour heeft nog goed nieuws op vlak van blessures en rekent nu op voordeel verschil thuis-uit: "Cijfers thuis veel beter"

Steven Defour kon goed nieuws brengen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Kortrijk. Aangezien het thuis speelt, mogen we weer een veel beter KV Mechelen verwachten.

U kon eerder al lezen dat Vanlerberghe tegen Westerlo gerecupereerd kan worden. Ook voor dit weekend viel er goed nieuws te rapen in Mechelen. "Boli Bolingoli en Julien Ngoy zijn terug. Of ze kunnen beginnen aan de wedstrijd, zullen we wel zien, maar zij zijn opnieuw beschikbaar." Met de terugkeer van Bolingoli en binnenkort ook die van Vanlerberghe, zal krijgt Defour meer in de verdediging.

"Zo krijg ik weer positieve keuzestress. Centraal achterin was de spoeling dun. We zijn nog niet in grote problemen gekomen omdat we Alec Van Hoorenbeeck naar links konden schuiven. Moest er iets gebeuren met de jongens die nu spelen, zou het wel heel krap worden. Nu zal ik achteraan weer keuzes kunnen maken zoals ik die vooraan ook kan maken."

Mrabti en Bijker liever rustiger gebracht

Enig minpuntje op dit gebied is dat het bij Bijker wel langer aansleept en Mrabti nog enkele procentjes mist. "In het ideale scenario breng je uit blessure terugkerende spelers zoals Mrabti en Bijker eerst dertig minuten, dan zestig minuten en dan een volledige wedstrijd. Omdat spelers met dezelfde positie geblesseerd waren, kon dat bij hen niet."

Welke spelers er ook beschikbaar zijn, er moeten tegen KVK weer punten gepakt worden. Zeker aangezien KVM zijn meeste punten in eigen huis pakt. "Er is een verschil tussen thuis en uit. Dan moet je nagaan waar dat aan ligt. Voelen we ons meer comfortabel en hebben we meer vertrouwen als we thuis spelen? Ik weet het niet. De cijfers zijn thuis in elk geval veel beter. Hopelijk kunnen we die thuisreputatie bevestigen."

Tactische ingreep

Defour probeerde uit bij Standard al iets te doen aan de problemen buitenshuis met een tactische ingreep. Die leverde weinig op, maar Defour was er niet ontevreden over. "De ruimtes waren er, maar we hebben wel verloren. Het was wel heel bepalend wie eerst scoorde en dat was jammer. Sowieso zijn er op verplaatsing dingen die beter moeten."

KV Mechelen ging niet lang geleden nog met 0-1 winnen in de beker bij Kortrijk. Diezelfde ploeg zal zaterdag Achter de Kazerne in het AFAS-stadion ontvangen worden. "Die bekermatch was leerrijk, daar zijn zeker dingen uitgekomen. We hebben daar ook een goede wedstrijd gespeeld. We gaan op diezelfde lijn verder. De kleine dingen die we in die wedstrijd fout deden, mogen we niet meer doen."