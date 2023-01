Na zuur puntenverlies krijgt OHL Union op het bord: "Ze staan niet voor niks tweede, maar in voetbal is alles mogelijk"

Het tegen Union moeten opnemen, is sowieso een zware kluif. OHL doet dat na puntenverlies te hebben geleden dat wellicht toch zijn sporen heeft nagelaten.

Thuis tegen Eupen moest er gewonnen worden. Dat leek ook te gebeuren, tot een penalty in de extra tijd er anders over besliste. "Je speelt tegen Eupen eigenlijk een heel goede wedstrijd", komt trainer Marc Brys nog eens terug op die partij. "We hebben kansen genoeg gekregen om de wedstrijd te missen, maar hebben ze niet afgemaakt."

De blik vooruit dan maar: dit weekend staat een verplaatsing naar het Dudenpark op het programma. Aan OHL dan om deze keer zelf te verrassen. "Union is heel goed bezig", weet Brys. "Ze staan niet voor niks tweede in het klassement. Maar in voetbal is alles mogelijk."

González onzeker

Het is voor de OHL-trainer ook hopen dat Mario González fit geraakt. De aanvaller moet eerst nog een scan ondergaan en daaruit moet blijken of de Spanjaard de aftrap kan halen.