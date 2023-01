Pep Guardiola razend ondanks comeback tegen Tottenham: "Als we zo blijven spelen gaan we dit seizoen niets winnen"

Manchester City haalde tegen Tottenham na rust nog een 0-2 op. Maar Pep Guardiola bleef woedend na de match.

Pep Guardiola was achteraf wel blij met de comeback van Manchester City tegen Tottenham, van 0-2 bij de rust naar een 4-2 winst. Toch was Guardiola de eerste helft na de match niet vergeten.

"Door met zo weinig passie te spelen, kan ik aankondigen dat we dit seizoen niets gaan winnen. Het ontbrak ons ​​aan lef, vuur, passie, de wil om te winnen vanaf de eerste minuut", zei Guardiola op zijn persconferentie achteraf.

Guardiola had ook kritiek op het publiek. "De fans zijn 45 minuten stil geweest. Ik wil ons publiek terug. We moeten ze opnieuw horen. Het publiek heeft ons uitgejouwd, maar niet omdat we slecht speelden: omdat we aan het verliezen waren. We waren goed. Misschien voelen ze zich te comfortabel omdat we in vijf jaar tijd vier Premier Leagues hebben gewonnen. Ze reageerden pas toen we scoorden", merkte Guardiola op.

"We zijn een team van mooie bloemen, ik wil geen mooie bloemen, ik wil Arsenal verslaan. Door op dit niveau te spelen, maakt Arsenal ons kapot. We zijn erg ver verwijderd van het team dat we vorig seizoen waren. Vandaag hebben we gewoon geluk gehad", besloot Guardiola nog.