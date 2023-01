Riemer over commotie rond uitspraak 'degradatie is mogelijk' en over transfers: "We gaan ons zeker versterken de komende twee weken"

Anderlecht heeft degradatiezorgen, daar moeten we niet over liegen. Dat Brian Riemer dat bevestigde zorgde echter voor een storm aan reacties van analisten en waarnemers die dat niet vonden kunnen.

Op een gegeven moment kan je echter ook het daglicht ontkennen. Riemer zei gewoon wat iedereen ziet. "Op dit moment staan we vijf punten boven de degradatiezone. Als ik aan jou zou vragen of we dan zorgen hebben, wat zou je antwoorden? Ja, uiteraard. Bedankt trouwens voor die vraag woensdag", lachte Riemer. "Die vijf punten zijn een feit, maar we hebben nog dertien matchen te gaan."

"Wat ik geleerd heb in het voetbal is dat je je moet focussen op je prestaties en op de volgende wedstrijd. De enige manier is goed trainen en goed analyseren en proberen elke dag een betere versie van jezelf te worden. Ik ken de situatie en die is niet veel anders dan toen ik hier aankwam. Nee, ik heb me nog niet afgevraagd waar ik in terecht gekomen ben. Ik ben hier graag."

Thomas Henry

Maar zonder versterking zal het moeilijk worden om iets op te bouwen. Anderlecht is met verschillende dossiers bezig en zal nog verschillende spelers binnenhalen. Prioriteit 1: een vervanger voor Fabio Silva. Dat zou Thomas Henry moeten worden, maar de deal is allesbehalve rond. Eigenlijk was het de bedoeling om een extra spits aan te trekken, maar of er nu twee zullen komen, valt nog af te wachten.

"Ik weet dat we veel lichte spelers hebben, maar we gaan nu niet gaan scouten op lengte en gewicht. Jesper Fredberg is druk bezig en we gaan ons versterken in de komende twee weken. We kunnen zeker een extra aanvaller gebruiken. Dat is één van de profielen die we zoeken. Voor de rest ga ik niet reageren op geruchten."