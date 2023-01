Silvio Proto gelooft niet in Riemer: "Waren beter doorgegaan met Mazzu"

De malaise bij RSC Anderlecht doet enorm veel pijn bij een clublegende als Silvio Proto.

Silvio Proto, de ex-doelman van RSC Anderlecht, ziet de resultaten bij paarswit niet veranderen ondanks de trainerswissel. “Er werd een nieuwe trainer aangesteld met Brian Riemer, maar doet die het beter dan Felice Mazzu? Er werd met veel geluk 4 op 12 behaald en er is weinig veranderd”, vertelt Proto aan Het Nieuwsblad.

De reden is elders te zoeken. “Dan moet je toch eens inzien dat het aan de spelersgroep ligt. Ik vind bijvoorbeeld dat Anderlecht gestalte en kracht mist. Ook die nieuwe speler - Anders Dreyer - is niet de grootste. Fabio Silva had wel wat power, maar zo'n huurspeler mist soms voeling met de club. Al is het geen pretje om nu spits te zijn van Anderlecht.”

Spelers zijn ook niet geneigd om voor Anderlecht uit te komen. “Straks speel je misschien niet eens Play-off 2, volgend jaar geen Europees… Je verliest simpelweg argumenten om aanwinsten te laten tekenen. Eerlijk: ik was gewoon doorgegaan met Felice Mazzu. De kern is wat ze is, hij verdiende meer tijd.”