Vidarsson over droomtransfer Trossard: "Eén van steunpilaren Rode Duivels worden als hij het bij Arsenal goed doet"

Het is een kwestie van tijd eer Leandro Trossard zich Arsenal-speler mag noemen. Arnar Vidarsson bespreekt de nakende transfer van de Rode Duivel.

"Het is een droomtransfer voor hem", zegt de analist en ex-voetballer op Radio 1. Trossard krijgt immers de kans om zich te manifesteren in de titelstrijd in Engeland. "Het lijkt erop dat Arsenal mee gaat strijden voor de titel tot de laatste speeldag. Dat is wel een serieuze stap vooruit voor hem.

Data

Gaat het een goede 'match' zijn? "Ik denk niet dat Arsenal zomaar iemand koopt. De speelstijl lijkt toch wel wat op die van Brighton, dat bekend staat voor zijn energie en zijn pressing. Volgens de data is Arsenal de ploeg met de beste pressing dit seizoen in de Premier League."

De vraag is dan of Trossard bij de Londense club een basisplaats kan bemachtigen. "Een ploeg in Engeland heeft heel veel spelers nodig", weet Vidarsson. "Hij zal zeker bij die 14 tot 17 spelers horen die de meeste wedstrijden gaat spelen."

Meer kansen bij Rode Duivels

Binnenkort dus lid van een absolute topclub en dat terwijl Trossard bij de nationale poeg geen titularis is. "Zijn pech is dat hij iets jonger is dan de 'Gouden Generatie'. Hij heeft misschien niet genoeg kansen bij België gekregen. Ik vermoed dat hij onder een nieuwe bondscoach één van de steunpilaren van Rode Duivels zou kunnen worden als hij het bij Arsenal goed doet."