Brighton-speler haalt uit naar ex-ploegmaat Leandro Trossard: "We hebben hem niet nodig"

Leandro Trossard vertrok bij Brighton en trok naar Arsenal.

Het vertrek van Leandro Trossard bij Brighton naar Arsenal is niet in goede aarde gevallen bij Brighton. Na een conflict met coach De Zerbi en ook de club lijken ook de spelers van Brighton hem liever kwijt dan rijk.

De ex-ploegmaat van Trossard bij Brighton, Adam Lallana, kan het vertrek van Trossard maar matig appreciëren. Bij Sky Sports maakte de Brit duidelijk dat hij Trossard niet zal missen.

"We hebben hem niet nodig. Je moet gewoon de laatste drie wedstrijden bekijken waar we zonder hem speelden. We wonnen denk ik met 5-1, 4-1 en 3-0. Spelers mogen Brighton verlaten, maar we hebben genoeg mensen om ze te vervangen", was de middenvelder scherp.

"We hebben dat al bewezen met het vertrek van Bissouma, Cucurella, White, Burn en Maupay. We zullen ons aanpassen, we passen ons al aan", zei Lallana nog.