Fredberg zag geen plaats voor Verbeke binnen het nieuwe organigram: twee hanen in één hok...

Peter Verbeke is na drie jaar weg bij Anderlecht. De voormalige CEO en technisch directeur zat sinds half oktober thuis met een virale infectie. Wouter Vandenhaute wou eigenlijk geen afscheid van hem nemen, maar zijn nieuwe CEO Sports had daar minder moeite mee.

"Twee hanen in één hok geeft veel gekakel en weinig eieren", luidt het spreekwoord. Dus daar had Jesper Fredberg weinig zin in. Wouter Vandenhaute heeft hem nog maar net de sleutels van het sportieve departement in handen geduwd en dus moest hij de knoop doorhakken. Voor Peter Verbeke is er geen plaats meer binnen het organigram van Anderlecht.

Er waren waarnemers die zeiden dat Verbeke best aan boord werd gehouden, want hij leidde de club toch drie jaar en kon kostbare informatie doorgeven. Het probleem was hoe dat praktisch ging werken. Waar kon men Verbeke nog inschuiven? En hoe zou de communicatie tussen een CEO en een ex-CEO verlopen? En moesten de werknemers dan ook luisteren naar Verbeke als die bepaalde instructies zou geven?

Ook Wouter Vandenhaute worstelde er al mee voor hij een stap terugzette. Hij wou Verbeke wel aan boord houden, maar wist ook niet precies hoe hij hem nog zou inschakelen. Fredberg zag het ook niet en nam dus de beslissing om hem te laten gaan. Anderlecht streeft naar een strak organigram waarin alles duidelijk is: een heldere 'chain of command', zoals we al eerder schreven. Maar had Verbeke in deze situatie Fredberg niet meer kunnen adviseren? In volle degradatiestrijd moet een 41-jarige Deen die geen kennis heeft van de Belgische competitie alles gaan rechttrekken.

De taak die Fredberg kreeg, is moeilijk. Hij moet het sportieve departement op één lijn krijgen. Daarvoor heeft hij de vrije hand gekregen. Hij wil het op zijn manier doen, maar je kan je ook afvragen of tabula rasa op dit moment de beste oplossing is. Het doemscenario zou zich zondag maar eens moeten voltrekken. Er zijn wel versterkingen op komst, maar die moeten er wel 'boenk' op zijn. Fredberg lijkt een andere manier van recruteren te hanteren dan Verbeke. Meer op basis van eigen observatie en kennis dan op data.

Voor Verbeke is het natuurlijk een zware klap, want hij zag zich zelf nog functioneren bij de club van zijn hart. De voorbije weken zagen velen het wel al aankomen. Al wordt de juridische afhandeling ervan nog een moeilijke zaak. Anderlecht kan het zich niet permitteren om postjes voor mensen te creëren. Maar ze zullen nu wel een zoveelste zware ontslagvergoeding moeten ophoesten. Try and error lijkt het allemaal wel de laatste jaren op Neerpede.