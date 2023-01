Ex-Rode Duivel Fellaini krijgt en deelt klappen uit in Brussel, politie onderzoekt zaak

Voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini heeft afgelopen nacht ruzie gekregen in een Brusselse club. Daarbij vielen langs beide kanten rake klappen. Fellaini was er met zijn broer, maar geen van beiden werd opgepakt door de politie.

De competitie in China ligt momenteel stil en dus had de 35-jarige middenvelder tijd om vrijdagavond zich te gaan amuseren in Lily's Restaurant, dat ook als nachtclub dienst doet. Om kwart voor één ’s nachts werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij aan Lily’s, schrijft Het Nieuwsblad.

De politie moest Fellaini en zijn broer scheiden van twee andere gasten. Uit de verklaringen bleek dat beide partijen klappen uitdeelden, maar wat er juist gebeurde is niet duidelijk. Ze zullen eerstdaags uitleg moeten komen geven op het politiebureau.