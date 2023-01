Vanderbiest na winst KVM: "Defour heeft ballen getoond" en "Ref wilde misschien zijn tekortkomingen verdoezelen"

KVM pakte de winst zaterdagavond. Toch werd Steven Defour uitgesloten en mocht Fred Vanderbiest het komen uitleggen op de persconferentie achteraf. En die was - zoals altijd - op dreef.

Arthur Denil gaf na afloop van KVM - KVK Defour rood. "Ik weet niet wat er gebeurd is. Er is tijdens de match veel gebeurd dat gepasseerd is. Blijkbaar zou Steven te hardhandig geweest zijn bij het feliciteren van de ref. Die zegt dat hij 'm geduwd zou hebben. Het zou mij verbazen dat een trainer na een overwinning de scheids duwt. Het is misschien omdat de ref zijn eigen tekortkomingen wil verdoezelen", reageert Vanderbiest fijntjes.

Voorts vond de assistent-coach het een echte cupmatch. Vanderbiest loofde zijn T1 vanwege gewaagde vervangingen halfweg de tweede helft. "Steven Defour heeft dikke ballen getoond en deed drie wissels die de wedstrijd hebben doen kantelen."

Driemansmiddenveld

Dat vergt een extra woordje uitleg. "We hadden een driemansmiddenveld, met op papier drie verdedigende middenvelders. Schoofs kon dan de opkomende man wat opvangen, dat was de wingback. We begonnen onze grip op Lončar wat te verliezen. Daarom zijn we de positie van Alessio Da Cruz gaan veranderen."

In het slot was het bij een voorsprong uiteraard focussen op de defensieve taken. "Na de 3-2 is Kortrijk lange ballen gaan pompen en hebben we er een extra middenvelder bijgezet. Dat hebben de jongens degelijk uitgevoerd, we hebben genoeg gedaan om de drie punten te rechtvaardigen."

Opnieuw aansluiting

KVM kan nu echt wel ontspannen het seizoen verderzetten. "Ik tel de drie punten van de match in Charleroi er nog niet bij, want in België kan altijd nog een reglement veranderen. Als die punten er wel bijkomen, staan we op drie punten van de achtste plaats. We vinden terug wat aansluiting en hebben nu wel wat marge op de ploegen onderaan. Het is zaak de thuismatchen te winnen, aangezien we geen sterke uitreputatie hebben."