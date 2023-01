🎥 Indrukwekkend Burnley onhoudbaar op weg naar Premier League, Kompany trots: "Het maakt niet uit welk team hier komt spelen"

Vincent Kompany en zijn troepen wonnen vrijdagavond met 2-1 van West Bromwich Albion. Een cruciale overwinning tegen een concurrent voor stijgen naar de Premier League.

De Belg was vol lof over zijn team en bevestigde opnieuw de noodzaak om van Turf Moor een fort te maken waar de Clarets nu 10 opeenvolgende overwinningen in alle competities hebben behaald.

"Ik ben erg blij voor de jongens, het was een erg goede prestatie. West Brom was erg goed en we wisten dat het moeilijk zou worden", aldus Kompany op de clubwebsite.

De voormalige Anderlecht-coach bracht ook hulde aan Twine, auteur van een perfecte vrije trap en liet niet na de steun van het lokale publiek te groeten. Want ondanks de koude winteravond mocht Turf Moor toch bijna 20.000 mensen verwelkomen: "Het maakt niet uit welk team hier komt spelen, ze moeten de druk van het publiek voelen en dat moeten we blijven vertalen naar het veld, knokken voor elke bal."

