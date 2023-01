Czerniatynski over de kansen van zijn twee ex-ploegen deze namiddag: "Als Standard een bokser was, zouden ze winnen op punten"

Deze namiddag nemen Antwerp en Standard het tegen elkaar op. De Rouches staan niet zo ver van play-off 1 en een zege bij The Great Old zou hen helemaal in de race brengen.

"Antwerp won van Oostende en Standard won van Mechelen. Beide ploegen zitten vol vertrouwen voor deze schok en dat belooft veel goeds voor een topper", aldus Alex Czerniatynski, ex-speler van beide ploegen. "The Great Old heeft grote ambities met de titel of zelfs de tweede plaats, om nog maar te zwijgen van de beker, en ze kunnen het zich in eigen huis niet veroorloven om nog meer punten te verspelen."

"Stamnummer 1 komt in een stroomversnelling en zit in een positieve spiraal. Standard, daar weet je nooit van wat te verwachten. Vorig seizoen wonnen ze in Antwerpen toen ze in de problemen zaten. Het ontbreekt nog aan consistentie en regelmaat aan de oevers van de Maas. Sinds hun vernedering in de beker (4-0) zijn ze op een reeks van vier wedstrijden zonder nederlaag gebleven. Dat is best goed, maar deze trip naar de Bosuil zal een goede test zijn voor de Luikenaars”, onderstreepte de ex-Rode Duivel.

Maar het moet nog beter. "Als je Standard heet, moet je ervaren spelers hebben die niet bang zijn voor kritiek en bazen zijn op het veld. Natuurlijk zien we hun kwaliteiten soms tegen bijvoorbeeld Brugge, maar we verwachten van ze dat ze elke week zo spelen. Ze missen ook een grote afmaken. Ze creëren kansen, maar maken ze niet af. Als de Luikse club een bokser was, zouden ze winnen op de punten...", besluit de ex-speler van Antwerp en Standard.