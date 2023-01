Luikse politie neemt geen risico: alle supporters Anderlecht gecontroleerd, paars-witte stewards moeten tribune vrijmaken

De supporters van Anderlecht zijn allemaal 20 minuten voor tijd in Le Pairay aangekomen. De supportersbussen werden immers allemaal gecontroleerd en ze kregen ook een veiligheidsbriefing mee, want de schrik voor onlusten zit er dik in.

Op de parking van La Crisnée langs de E40 moesten alle supportersbussen van Anderlecht stoppen. Er werden controles uitgevoerd, maar ook werden ze gebrieft over de mogelijke komst van Standard-supporters die hen uit hun kot willen lokken. De politie liet tevens weten dat de match bij de minste ongeregeldheden stilgelegd zou worden. Daarnaast leefde er bij Anderlecht het gevoel dat de bezoekerstribune expres niet sneeuwvrij werd gemaakt. De stewards van paars-wit namen dan maar zelf borstels en schoppen ter hand om de tribune veilig te maken.