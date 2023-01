Ontslag van voorzitter Cercle Brugge heeft gevolgen voor Brugs stadiondossier: "Allemaal te grabbel gegooid"

Het was een stevige verrassing dat voorzitter Vincent Goemaere Cercle Brugge verlaat.

Voor Pol Van den Driessche, tien jaar woordvoerder en bestuurder van groenzwart, kan het ontslag van de voorzitter een groot gevolg hebben voor Cercle Brugge. “Als je als voorzitter niets meer kan uitvoeren, niet meer wordt betrokken bij belangrijke onderhandelingen, gesprekken en beslissingen…”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Zeker voor het dossier van het nieuwe stadion. “Zelfs bij het stadsbestuur met betrekking tot het stadiondossier. Dan weet je dat het niet kon blijven duren. Ik begrijp dat Vincent, die zo verbonden was, met veel affiniteit, uiteindelijk de handdoek heeft gegooid. Al kan zijn ontslag binnen het stadiondossier voor Cercle tot enorme consequenties leiden.”

Het stadiondossier van Club en Cercle Brugge sleept al jaren aan en veel vooruitgang lijkt er maar niet in de zaak te komen. “Hij onderhield goede relaties met politieke overheden, zowel in Brugge als in Brussel en werd er gerespecteerd. Het opstappen van Vincent is een volgend zwart dieptepunt.”

Sportief loopt het wel voor Cercle op dit moment, maar zoiets kan snel keren. “Vincent iemand is iemand van bij ons, van Cercle. Met een heel groot hart. Dit gaat echt niet de goede richting uit. Het aanzetten tot maatschappelijk engagement, de relaties met spelers, bestuur, supporters lijkt nu allemaal te grabbel gegooid. Zo ga je niet met onze vereniging en ook niet met je beste mensen om.”