Peter Vandenbempt over crisis bij Club Brugge: "Zullen nu snel tevreden zijn"

Club Brugge blijft het ontzettend moeilijk hebben. Het kon opnieuw geen overwinning boeken afgelopen weekend.

Scott Parker werd vooraf bejubeld en ook zijn werk op het Basecamp wordt met mooie woorden beloond. “Van de geweldige indruk die Parker intern zou maken, valt van buitenaf weinig te merken. Hij maakt geen zelfverzekerde indruk en hij wisselt voortdurend. Een zoekende coach met andere woorden”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza.

Hij blijft maar zoeken naar het juiste elftal. “Of dat goed is voor spelers? Mechele in de ploeg, uit de ploeg... Mata in de ploeg, uit, de ploeg... Nusa was een verkeerde keuze en wat moet Jutgla denken van het volgehouden vertrouwen in Jaremtsjoek?”

Al kan één overwinning veel betekenen. “Een paar maanden terug waren de bestuurders nog boos dat ze met 0-4 van Porto verloren hadden, na toch een historische kwalificatie. Of dat Club Brugge pas na verlengingen in de beker voorbij Patro geraakt was. Komende zondag zullen ze in Waregem tevreden zijn met een simpele 0-1, denk ik.”