Bij Beerschot werd het niets, maar grote meneer in Schotland

Een carrière van een voetballer kan soms snel keren. Vraag dat maar aan Lawrence Shankland.

De Schotse aanvaller kwam in de zomer van 2021 aan bij Beerschot voor een bedrag van 1.18 miljoen euro. Een enorm bedrag voor een aanvaller die nog niet zoveel adelbrieven nog voorleggen. Vorig seizoen was het vanaf de eerste speeldag strijden tegen de degradatie bij Beerschot. In totaal zou hij 28 wedstrijden voor hen spelen waarin hij vijfmaal de netten vond.

Afgelopen zomer verkocht Beerschot hun aanvaller al terug na amper één seizoen voor 470.000 aan het Schotse Hearts. Daar is hij helemaal opgebloeid. Hij kreeg al heel snel een basisplaats, speelde Europees voetbal en kwam in alle competities te samen al tot 32 wedstrijden waarin hij 20 keer het net vond.

Hearts staat 3de in de Schotse competitie achter het ongenaakbare Rangers en Celtic.