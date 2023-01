De transfer van Cristiano Ronaldo naar Al Nassr heeft voor een breuk gezorgd met Jorge Mendes: "Je bent gek"

De transfer van Cristiano Ronaldo naar Al Nassr heeft voor een definitieve breuk gezorgd tussen de Portugese superster en zijn makelaar Jorge Mendes. Ze schuwden de harde woorden niet.

"Of je brengt me onder bij Bayern of Chelsea, of we gaan uit elkaar", zou Ronaldo hebben gezegd tegen Mendes, die niet geloofde dat dit tot de mogelijkhen behoorde. "Je bent gek", reageerde de zaakwaarnemer volgens El Mundo. Het lukte dan ook niet om Ronaldo bij een van die clubs te krijgen.

De Portugese krant Público schreef dat Ronaldo zich niet meer laat vertegenwoordigen door Mendes. Zijn transfer naar Al-Nassr werd geregeld door zijn goede vriend Ricardo Regufe.