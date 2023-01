Inhaalwedstrijd Eupen - Genk beroert de gemoederen opnieuw: "Geen enkel ander land is zo debiel" en "Pro League bezig met sociaal experiment?"

Het duel tussen KAS Eupen en KRC Genk moest vorige week vrijdag afgelast worden door de hevige sneeuw. De nieuwe datum stuit opnieuw tegen de borst.

Door de hevige sneeuwval kon de wedstrijd vorige week vrijdag niet afgewerkt worden, waardoor de match is uitgesteld naar woensdagavond 1 februari.

De match begint dan wel al om 18.45 uur, om niet samen met de halve finale van de Croky Cup tussen Union en Antwerp uitgezonden te moeten worden.

Geen ideaal tijdstip

"Dit is geen ideaal tijdstip", beseffen ze bij Genk. "We wilden met 800 naar Eupen op vrijdag, we hopen dat er nu zoveel mogelijk supporters kunnen meegaan. Maar het zal voor velen moeilijk worden om op tijd te komen."

En ook de supporters zelf vinden het alweer een heel jammerlijke zaak voor het Belgisch voetbal. Alles voor de fans was het devies nochtans dit seizoen met de nieuwe sterke man Lorin Parys ...

Inhaalwedstrijd Eupen-Genk op een woensdag om 18u45.. Wie verzint het in godsnaam?🙄

Geen enkel ander land is zo debiel op dat vlak als dit klein Belgenland. #JPL #EupGnk @lorinparys123 @RoyalBelgianFA — Saki Christogotsis (@C_Saki14) January 23, 2023

18u45. De pro league is echt bezig met een sociaal experiment ofzo https://t.co/1BjdV8aFHF — Seppe Van Acker (@Seppe_VA) January 23, 2023

Eleh Genkies dat wordt een dagje verlof als je wilt gaan kijken — vera van de velde (@veertje1465) January 24, 2023