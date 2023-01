📷 OFFICIEEL Nieuwe spits voor OH Leuven

OH Leuven versterkt zich voor de rest van het seizoen met de Guinese aanvaller Maï Traoré.

De speler komt over, met aankoopoptie, van het Noorse Viking. In 2017 trok hij van het Congolese AC Ujana naar Vasalunds in Zweden. In 2021 trok hij naar Noorwegen.

“Traoré is een ander type spits dan Mario Gonzalez en Nachon Nsingi”, zegt OHL-coach Marc Brys over zijn nieuwe aanwinst. “Hij is een beweeglijke spits die heel gul is met zijn inspanningen. Deze aanwinst geeft ons een bijkomende aanvallende variatie in ons spel.”

Bij OH Leuven is Gonzalez vorige week uitgevallen met een dijbeenblessure.