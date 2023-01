Mignolet zal ook niet zweven als hij Gouden Schoen wint: "Er werd over standbeeld gesproken, laat dat maar zo"

Vanavond moet het gebeuren voor Simon Mignolet: het winnen van de Gouden Schoen. Gaan zweven zal de Club-doelman - letterlijk dan - niet doen. Zijn echtgenote en kids helpen wel om de boel te relativeren.

In een gesprek met HLN, dat de verkiezing van de Gouden Schoen organiseert, had Mignolet het over de nuchterheid waar hij mee in het leven en in de sportwereld staat. "Dat heeft met opvoeding te maken. En mijn karakter ook. Dat ik al veel heb meegemaakt in mijn carrière, helpt daar ook bij. Na de play-offs werd er over een standbeeld gesproken. Laat maar zo, dacht ik, want zoiets wordt toch altijd afgebroken."

Over die play-offs gesproken: na afloop daarvan begon Mignolet al te denken dat hij de Gouden Schoen zou kunnen winnen als er bijvoorbeeld nog een sterke Champions League-campagne zou volgen. "Het was een extra motivatie, ja. Vooral omdat er maar zo weinig doelmannen die trofee gewonnen hebben."

Meest stabiele seizoen

Even terugblikken op het jaar 2022: was dat het sterkste seizoen in de loopbaan van Simon Mignolet? Zelfs zijn Liverpool-jaren incluis? "In ieder geval het meest stabiele. En dan zijn er een paar prestaties die er bovenuit schieten", verwijst de keeper naar onder meer de CL-match bij Atlético Madrid.

Een goede of slechte afloop vanavond: de topfavoriet voor de Gouden Schoen zal alleszins thuis de rust vinden. "Mijn zoontjes zorgen ervoor dat ik, wanneer ik thuiskomen, de bal en het gras even kan vergeten. Dat geldt ook voor mijn vrouw, die zich volledig wegcijfert voor mijn carrière. Wat dat betreft hebben ook zij drie een enorm aandeel in het succes."