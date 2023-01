Mignolet weet waaraan hij Gouden Schoen te danken heeft: "Belangrijk zijn op belangrijke momenten"

Met twee trofeeën stond hij te blinken op zijn persconferentie. Simon Mignolet had de Gouden Schoen en de prijs voor beste doelman op zijn cv geschreven woensdagavond. En voor al die luxe wou hij wel een paar personen bedanken.

"In eerste instantie, heel erg bedankt aan de mensen die voor mij gestemd hebben. Het zorgt ervoor dat ik deze trofee in ontvangst mag nemen. In de tweede plaats wil ik mijn trainers en ploeggenoten bedanken. Zij zorgen er dagelijks voor dat ik scherp blijf en train zoals het hoort. Zelfs op mijn iets oudere dag", knipoogde de 34-jarige doelman.

“Maar ook mijn ouders en familie zorgen voor wie ik ben: mijn opvoeding en karakter. Vervolgens bedankt aan mijn vrouw om zichzelf weg te cijferen voor de voetbalcarrière. En mijn twee zonen, die helaas nog niet aanwezig kunnen zijn. Zij zorgen ervoor dat ik het voetbal eens kan vergeten als ik thuis kom. En als ik zelf een pluim op mijn eigen hoed mag steken: mijn eigen keikop die ervoor zorgt dat ik in een mindere periode altijd blijf doorgaan. Ik ben erg blij, dank u wel hiervoor."

Mignolet werd vooraf al getipt als de niet te kloppen man. "Ik wist dat ik favoriet was maar uiteindelijk heb je geen controle over de stemmers. Ik moest dus afwachten maar was heel blij toen mijn naam uit de bus kwam. Ik ben heel erg trots en fier op deze bekroning.”

“Om als doelman de Gouden Schoen te winnen moet je in het oog springen en je in het geheugen van de mensen keepen. Belangrijk zijn op belangrijke momenten, bij mij was dat in de play-offs en de Champions League. Zo geef je jezelf als doelman de kans om de Schoen te winnen.”