Brian Priske eist nog een half miljoen euro van Antwerp: "Contracten dienen gerespecteerd te worden"

Priske sleept Antwerp voor de rechter.

Brian Priske (45) werd in juni 2022 na één seizoen ontslagen bij Antwerp. De Deen is inmiddels aan de slag bij het Tsjechische Sparta Praag, maar zijn ontslag bij Antwerp is nog altijd niet afgehandeld.

Priske wacht nog altijd op zijn ontslagvergoeding van 500.000 euro en sleept Antwerp voor de rechter, dat meldt GVA. Priske zou al meerdere malen verzocht hebben om zijn ontslagvergoeding te betalen, maar dat deed Antwerp tot nu toe niet. De zaak komt in februari voor.

"Ik vind het jammer dat mijn afscheid bij Antwerp dergelijk staartje krijgt, maar contracten dienen gerespecteerd te worden, in goede en in kwade dagen. De situatie is nochtans vrij duidelijk. Ik hoopte dat we in onderling overleg tot een snellere oplossing zouden komen, maar dat gebeurde niet", zegt Priske nog bij GVA.