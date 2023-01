Het is zover: ex-coach Club Brugge ligt alweer buiten, aanvoerder duidelijk: "Ik schaam me, we spelen shit"

Het hing al een tijdje in de lucht, maar donderdagavond is er dan toch duidelijkheid gekomen over een belangrijke situatie.

In Nederland werd al eventjes volop gespeculeerd wie de opvolger van Alfred Schreuder bij Ajax zal worden, al kreeg hij nog even de kans. Maar na een 1-1 gelijkspel op donderdagavond tegen Volendam was de situatie helemaal onhoudbaar geworden. Shit En dus werd de coach meteen ontslagen. Aanvoerder Dusan Tadic wilde de verantwoordelijkheid niet bij de coach leggen: "We spelen shit. We moeten naar onszelf kijken", klinkt het bij Voetbal International. "Ik schaam me. Ik voel me verantwoordelijk voor het ontslag van de coach. We misten vastberadenheid in de ploeg."