KV Kortrijk kan Oostende op zeven punten zetten: "Unieke kans om onszelf wat ademruimte te geven"

KV Kortrijk ontvangt zaterdag KV Oostende.

Met een 9 op 15 in de competitie onder Bernd Storck staat KV Kortrijk momenteel buiten de degradatiezone. Zaterdag ontvangt KVK KV Oostende, dat 0 op 15 pakte en voorlaatste is.

Als KV Kortrijk wint dan zet het Oostende op zeven punten in het klassement. "We spelen thuis en dat wil zeggen dat we enkel met een overwinning tevreden mogen zijn. Dit is een unieke kans om onszelf wat ademruimte te geven. Het is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen", zegt Bernd Storck bij HLN.

KV Kortrijk haalde ook al drie spelers deze transferperiode met Regali, Atemona en Wasinski. En daar zullen er volgens Storck nog bij komen, want hij wil nog een vleugelverdediger en een defensieve middenvelder. "Met een echte ‘zes’ heb je vijftig procent meer kans om op het hoogste niveau actief te blijven”, zegt de Duitser nog.