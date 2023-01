'Racing Genk wil oude bekende weghalen uit B-kern van KV Mechelen, maar wel voor Jong Genk'

Keert de middenvelder terug naar Limburg?

Dries Wouters (25) vertrok in juli 2021 transfervrij van Racing Genk naar Schalke 04. Daar kon de middenvelder zich nooit doorzetten, want hij speelde maar drie matchen voor de Duitse club. Een half jaar later keerde Wouters terug naar België. Hij werd eerst voor een half jaar gehuurd en daar deed KV Mechelen nog een seizoen bij. KV Mechelen bedong ook een aankoopoptie.

Maar de kans dat KV Mechelen die optie zal lichten is onbestaande. Wouters zit al een hele tijd in de B-kern en speelde al niet meer sinds eind oktober. Maar Racing Genk zou hem een uitweg willen bieden en Wouters willen huren van Schalke, dat meldt HLN.

Niet voor het eerste elftal, wel voor Jong Genk uit de Challenger Pro League. Jong Genk staat momenteel op een voorlaatste plaats en moet wellicht strijden voor het behoud.