Tarik Tissoudali komt met update over blessure: "Voluit schieten mag nog niet, maar alles verloopt volgens plan"

De Marokkaan bouwt verder aan zijn comeback.

Tarik Tissoudali (29) scheurde in de tweede match van het seizoen tegen STVV zijn kruisband. De Marokkaan werkt nog altijd aan zijn comeback, maar ziet stilaan licht aan het einde van de tunnel.

"Dribbelen met de bal, draaien en keren, bijna op 100 procent sprinten, … Het zijn allemaal dingen die ik momenteel doe op training. Met voluit schieten moet ik wel nog wat wachten. Momenteel train ik 4 keer per week individueel buiten en 2 keer binnen, in de gym", zei Tissoudali op een persconferentie.

Tissoudali staat ook dicht bij een terugkeer naar groepstrainingen. "Over twee weken zal ik wellicht eens met de groep mogen trainen, en daarna zien we weer verder. Ik kan nog geen datum op mijn comeback kleven. We bekijken het week per week en ik luister naar de medische staf."