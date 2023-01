Ophef bij Brighton blijft duren: ex-Beerschot-speler Caicedo mag niet meer meetrainen tot einde van transferperiode

Bij Brighton was er deze winter al de tumultueuze uittocht van Leandro Trossard naar Arsenal, maar er zijn nog transferperikelen. Niet in het minst bij Moises Caicedo, die ook naar Arsenal kan.

Caicedo is door de club intussen een weekje op non-actief gezet, tot het einde van de transferperiode. Brighton verwacht hem echter wel terug voor de tweede ronde en wil hem niet laten gaan. Op Instagram heeft Caicedo wel al een smeekbede naar de club gericht. Arsenal heeft intussen een bod van 68 miljoen uitgebracht.

'Ik ben meneer Bloom en Brighton dankbaar voor de kans om in de Premier League te spelen en ik heb altijd mijn best gedaan voor ze", zegt Caicedo op Instagram. 'Ik speel altijd met een glimlach en met mijn hart. Ik ben de jongste van tien kinderen uit een arm gezin in Santa Domingo in Ecuador. Het blijft mijn droom om de meest succesvolle speler ooit uit Ecuador te worden."

"Ik ben trots om een recordbedrag te kunnen opleveren voor Brighton, die ze kunnen herinvesteren en die kan bijdragen aan het toekomstige succes van de club", voegt Caicedo toe. "De fans hebben mij in hun harten gesloten en ze zullen altijd in mijn hart zitten, dus ik hoop dat ze begrijpen waarom ik deze prachtige kans wil aangrijpen."