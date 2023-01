Vandereycken ziet Parker nieuw probleem creëren bij Club Brugge: "Nu tast je het vertrouwen van Jutgla aan"

Club Brugge moet eindelijk nog eens winnen en normaal zou dat tegen Zulte Waregem moeten lukken. Maar de laatste weken is niks meer zeker bij blauw-zwart. René Vandereycken raadt Scott Parker dan ook aan om een duidelijke keuze in de spits te maken.

Want sinds Parker er is, lijkt hij voor Yaremchuk te gaan opteren. “Ik zou Jutgla weer opstellen”, zegt Vanderyecken in Het Nieuwsblad. “Nu probeer je het probleem Yaremchuk op te lossen door hem te laten staan, terwijl dat geen garantie op succes is. Dat blijkt al. En ondertussen creëer je misschien een probleem. Stel nu dat Jutgla gewoon fit is en dat ook toont op training: dan tast die keuze voor Yaremchuk de geloofwaardigheid van Parker aan bij de rest van de spelers."

Voor Vandereycken is een duidelijke hiërarchie nodig. "Yaremchuk kan op termijn nog een goede aankoop blijken, maar wat hij nu brengt, is onvoldoende om Jutgla op de bank te houden. Is het zijn eigen­ beslissing? Of is die beslissing van Parker ingegeven van bovenaf, omdat Yaremchuk eindelijk eens moet renderen? Dat zou ik Parker wel eens vragen. Tot nu toe is Jutgla rustig gebleven, maar met Fabio Silva bij Anderlecht of Frey bij Antwerp is dat anders gelopen. Als dat ook bij Club Brugge gebeurt, door die keuze voor ­Yaremchuk, creëert Parker een bijkomend probleem."

"Hoe meer Yaremchuk onder zijn niveau én onder het niveau van Jutgla blijft, des te verontrustender wordt die keuze. Je kan ook met Yaremchuk praten en hem telkens na een uur inbrengen, op hem zo op te bouwen. Nu tast je het vertrouwen van Jutgla aan én ondertussen blijft Yaremchuk een probleem.”