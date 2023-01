🎥 Brighton kegelt Liverpool uit de beker na een doelpunt van een voormalig Union-speler

Brighton heeft Liverpool uit de FA Cup gekegeld. Een ex-speler van Union was de matchwinnaar.

In de 4e ronde van de FA Cup speelden Brighton en Liverpool tegen elkaar. Liverpool begon het beste aan de partij en zag dat beloond met een doelpunt na een half uur van Harvey Elliot. Enkele minuten voor de rust bracht Lewis Dunk Brighton weer langszij met een knappe volley.

Het zag ernaar uit dat de wedstrijd op een gelijkspel zou eindigen, maar in de toegevoegde tijd was er een voorzet vanop links. Die kwam bij Mitoma en die knalde de bal hoog in doel. Zo ging Brighton naar de 1/8-finales van de FA Cup. De titelverdediger werd zo uitgeschakeld.