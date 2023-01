OFFICIEEL: Charleroi, OHL en Essevee stellen nog voor deadline day nieuwe inkomende transfer voor

Met de deadline day van dinsdag in aantocht zijn het drukke tijden. Voor Charleroi, OHL en Essevee geldt dat zeker ook en deze drie eersteklassers hebben een deel van hun huiswerk reeds afgehandeld.

Felice Mazzu heeft de spits beet waar hij op aan het hopen was. Voor de Charleroi-fans is het overigens een oude bekende: Vakoun Bayo. De aanvaller met een verleden bij Gent werd na zijn vorige passage bij Charleroi verkocht aan het Engelse Watford. Daar is zijn doorbraak uitgebleven, waardoor de Carolo's nu hun kans schoon zien om hem tot het einde van het seizoen terug te huren.

Bij OH Leuven is de tweede wintertransfer een feit in de persoon van Emmanuel Toku, een 22-jarige Ghanees die zich aanvallend moet kunnen uitleven op het middenveld. Toku komt over van het Bulgaarse Botev Plovdiv en heeft in Leuven een contract getekend tot de zomer van 2026.

Ondertussen zitten ze ook bij Zulte Waregem niet stil. Daar werd de komst van Karol Fila reeds verwacht en die is inmiddels ook afgerond. De Poolse flankverdediger komt op huurbasis over van het Franse RC Strasbourg en woonde onlangs reeds de competitiewedstrijd van Essevee tegen Club Brugge bij. Fila is de derde wintertransfer na het eerder binnenhalen van Vormer en Brüls.