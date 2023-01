Diagne 2.0: Arokodare had al medische testen afgelegd bij Anderlecht en reed daarna doodleuk naar Genk

Horrordag op Neerpede. Twee transfers waarvan ze dachten dat ze in kannen en kruiken waren, gingen dan toch niet door. Eerst Harry Toffolo en daarna kaapte Genk ook nog eens Talu Arokodare.

Het verhaal dat HLN nu naar buiten brengt, is redelijk hallucinant te noemen. Arokodare was vandaag op Neerpede om er zijn medische testen af te leggen. Alles leek in orde te komen en Anderlecht zou zijn targetspits beet hebben. Maar nadat hij vertrok op Neerpede reed hij regelrecht naar Genk. Daar hadden ze net Paul Onuachu verkocht en hadden ze een vervanger nodig.

Het hoeft weinig woorden om te beschrijven hoe kwaad ze waren bij de bestuurstop van Anderlecht. Over het gedrag van de spits, van Genk en van makelaar Didier Frenay. Intussen is duidelijk dat Arokodare bij Genk gaat tekenen en dat Anderlecht genoegen zal moeten nemen met wat op een paniektransfer lijkt. Als de geruchten rond Islam Slimani, de 34-jarige spits van Stade Brest kloppen in ieder geval...