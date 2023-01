Domme zet van Anderlecht: "Duranville is zeker het drievoudige waard"

RSC Anderlecht liet vorige week Julien Duranville vertrekken naar Borussia Dortmund.

Een zet die volgens Philippe Albert helemaal zijn plaats heeft in het globale beleid dat sinds het vertrek van Vincent Kompany op niks meer lijkt.

“Een club als Anderlecht had deze zeer getalenteerde speler, die binnen twee of drie jaar voor het drievoudige zou zijn vertrokken, moeten gebruiken en ontwikkelen”, zegt Philippe Albert aan La Capitale. “Want Duranville is zeker het drievoudige waard!”

“Ik heb echt de indruk dat sommige managers bij Sporting hun geld zo snel mogelijk terug willen verdienen. Het is een kortzichtig beheer. Ik heb maar twee seizoenen bij Anderlecht gespeeld, maar eerlijk gezegd doet dit alles pijn…”