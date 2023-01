DONE DEAL: Genk verliest prijsschutter: Onuachu trekt naar Premier League

Genk heeft een bod gekregen van Southampton dat het niet meer kon weigeren. Paul Onuachu trekt voor 18 miljoen plus bonussen naar de nummer voorlaatst in de Premier League.

Onuachu moet zijn medische testen nog afleggen, maar zal dat in België doen. Daarna tekent hij een contract voor 3,5 seizoenen. Er is geen doorverkooppercentage voorzien in de deal.

Het sportieve verlies voor Genk is natuurlijk groot, gezien zijn 16 goals en garantie voor heel wat dreiging. Maar normaal gezien ligt er een vervanger klaar op het bureau van Dimitri De Condé. Genk-fans gaan best niet te vroeg slapen.