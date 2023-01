OFFICIEEL: Ex-spits van kampioenenploeg Antwerp speelt in maart tegen zijn ex-club

In het amateurvoetbal heeft William Owusu een nieuwe club gevonden in ons land.

De Ghanees gaat aan de slag bij Sint-Eloois-Winkel Sport in de hoogste amateurreeks, de competitie waarin ook de beloften van The Great Old spelen. Owusu speelde van 2014 tot 2019 bij Antwerp. Hij scoorde in 139 wedstrijden 42 keer en werd in 2017 kampioen met de club.

Na Antwerp speelde hij voor verschillende clubs in de Verenigde Arabische Emiraten. Sinds afgelopen zomer zat hij zonder club. Patrick Rotsaert heeft een dikke vinger gehad in deze opmerkelijke transfer voor de amateurclub.

“In 2010 kwam William Owusu van Sporting Lissabon, toen al door de samenwerking én de scouting van Patrick, naar Cercle Brugge waar hij direct aantoonde een meerwaarde te zijn en vlot de weg naar het doel vond. Tussen 2012 en 2014 verhuurde Sporting Lissabon de aanvaller aan Westerlo waar hij opnieuw bevestigde onder trainer Jan Ceulemans. Vanaf 2014 tot 2019 speelde William Owusu bij RFC Antwerp waar hij ieder seizoen zeer vlot scoorde. Tussenin werd hij één seizoen verhuurd aan KSV Roeselare maar bij zijn terugkeer naar Royal Antwerp werd hij er opnieuw de publiekslieveling met zijn vele doelpunten”, klinkt het bij Winkel Sport.