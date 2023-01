Topschutter weg bij KRC Genk? Wouter Vrancken reageert

Is Paul Onuachu na vandaag nog steeds een Genkie? Twee clubs uit de Premier League proberen dat te verhinderen en de spits zelf wil al langer een droomtransfer. Maar hij blijft wel professioneel.

De interesse van Southampton was er al eventjes, ondertussen heeft ook Everton zich gemeld voor de topschutter van de Jupiler Pro League.

Genk wil Onuachu in de titelstrijd niet zomaar laten gaan en rekent er eigenlijk op dat Onuachu ook deze keer zal blijven.

Graag aanwezig

De spits trainde dinsdag in ieder geval gewoon mee, ook in aanloop naar het treffen met Eupen op woensdag.

"Hij was heel aanwezig en maakte nog nooit zoveel goals. Ik zie dat hij hier nog graag is en dat leid ik ook af uit onze gesprekken", is coach Wouter Vrancken duidelijk bij Het Laatste Nieuws.