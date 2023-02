Transferblunder helemaal compleet: Beroep van PSG afgewezen, Ziyech blijft bij Chelsea

De kranten stonden er gisteren bol van. Hakim Ziyech ruilde Chelsea op huurbasis in voor Paris Saint-Germain.

Beide clubs kwamen tot een akkoord over een uitleenbeurt. Ook persoonlijk had Ziyech een deal met PSG en hij had al zijn medische tests afgelegd.

De deal werd echter niet officieel, omdat Chelsea, zo schrijft RMC Sport, rijkelijk laat en tot drie keer toe de foute documenten doorstuurde voor de transferdeadline.

PSG ging in beroep. Die slag bij de Professional Football League, omdat Chelsea in de fout ging, werd vanmorgen afgehandeld, maar het beroep werd afgewezen.