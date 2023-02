Riemer is blij dat Trebel er nog is en ziet twee jongens snel terugkeren: "Daarom ook geen vervanger voor Hoedt"

Brian Riemer zal vrijdag met Mario Stroeykens in de spits beginnen, mogelijk met Lior Refaelov in steun. Islam Slimani kan in de loop van de match inkomen, maar Benito Raman is geschorst na zijn domme rode kaart tegen Antwerp.

“Ik heb er met hem nog over gepraat en hij beseft als geen ander hoe dom het was. Maar we moeten het accepteren en doorgaan", haalde Riemer de schouders op. De Deen is wel blij dat Adrien Trebel er nog is, ook al is die voorlopig geblesseerd. "Hij heeft een probleem met de hamstrings en het is ook afwachten voor volgende week zondag. Maar echt ernstig is het niet. Ik ben trouwens blij dat hij er nog is, hij blijft een heel goeie kracht."

Met Hannes Delcroix en Marco Kana zijn er wel twee jongens die binnen afzienbare tijd hun wederoptreden kunnen maken. “Hun terugkeer is een kwestie van enkele weken. Dat is ook de reden waarom we na het vertrek van Hoedt geen extra centrale verdediger hebben gehaald. Je kan er twee nieuwe kopen, maar dan zit je eind februari misschien weer met een overschot aan spelers. Bovendien horen onze twee titularissen op die positie bij de besten van België.”