Jonge Rode Duivels kennen tegenstanders voor kwalificaties EK 2025, onder meer vijfvoudig kampioen Spanje als tegenstander

De beloften kennen hun tegenstanders voor de EK-kwalificatie.

De Rode Duivels U21 zaten in pot twee en hadden dus een grote kans om een grote tegenstander te loten en dat gebeurde ook. Vijfvoudig Europees kampioen Spanje wordt onder meer de tegenstander.

De rest van de landen zijn Schotland, Hongarije, Kazachstan en Malta. De winnaars van hun groep gaan door, de drie beste tweedes ook. De zes overige tweedes spelen nog een barrage voor de drie resterende plaatsen.

De kwalificatie voor het EK 2025 begint al in maart, maar in juni spelen de Jonge Duivels ook nog het EK 2023 in Roemenië en Georgië. Daar zitten ze in een groep met Nederland, Portugal en gastland Georgië.