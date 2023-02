'KV Mechelen verloor bijna nog sterkhouder op slotdag van wintermercato'

De slotmomenten van elke mercato zorgen altijd voor enkele onverwachte transfers.

Volgens Het Laatste Nieuws mag KV Mechelen van geluk spreken dat Nikola Storm nog aan boord blijft na de slotdag van de wintermercato.

Stade Reims, de ploeg waar Will Still aan de slag is als trainer, zou met een heel concreet bod gekomen zijn voor Nikola Storm.

KV Mechelen wilde de winger echter niet laten gaan. Storm heeft Achter de Kazerne nog een overeenkomst voor de volgende drie jaar lopen.