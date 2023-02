Tim Matthys over de uitgebleven transfers bij Malinwa: "Het is een ontgoocheling"

Bij KV Mechelen beleefde sportief directeur Tim Matthys zijn eerste transferperiode niet echt als een succes.

Over één transfer is Matthys ontzettend tevreden en dat is de komst van Enock Agyei naar KV Mechelen. “Ik ken Enock ook van bij de RSCA Futures. Maar ik heb veel contact met Vincent en toen ik hoorde dat Enock en zijn entourage er niet uit geraakten met Anderlecht, sprak hij mij erover aan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Vincent wilde hem nu al naar Burnley halen. 'Als we hem kunnen huren, zou dat fantastisch zijn', zei ik hem. We zijn dan beginnen praten over zijn profiel en hoe ik zijn ontwikkeling zag. Dat liep gelijk met de visie van Vincent. Bon, het was een opportuniteit, hé. Zulke spelers kan je, als KV Mechelen zijnde, eigenlijk nooit halen.”

Transfers met andere spelers waren hangende, maar kwamen er niet. “Op het einde van een transferperiode kan je niemand vertrouwen. Je kan mensen niet op hun woord geloven. We hebben zwaar ingezet op een paar aanvallers. Met sommigen waren we bijna rond. Alleen liep het telkens fout. Sory Kaba koos voor Cardiff, Serdar Dursun besliste om bij Fenerbahçe te blijven. Het is een ontgoocheling dat al die dossiers zijn afgesprongen.”