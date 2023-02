Cercle Brugge gered door de VAR? "Buitenspel? Scheids moest spel al vroeger stilleggen"

Cercle Brugge wist in de blessuretijd de 0-1 van Standard uit te wissen maar had geluk toen een doelpun van Standard 20 minuten eerder voor nipt buitenspel werd afgekeurd.

"Het was een bikkelmatch, niet mooi om naar te kijken", beseft Cercle-speler Deman maar al te goed na affluiten. "We wonnen vaker de tweede bal maar zonder zuivere doelkansen. Een punt pakken is niet slecht maar kan altijd beter."

Afgekeurd doelpunt

Het kan beter volgens Deman maar Standard kwam na 70 minuten al een eerste keer op voorsprong, toen werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. "Die inworp daarvoor moet ook eens herbekeken worden", klinkt het.

"Ik heb dat ook proberen duidelijk maken aan de scheidsrechter. Ik ga op in het spel en geef me altijd voor de ploeg maar verwacht wel dat de wedstrijdleiding consequent is. In de eerste helft keurden ze een ingooi van mij af omdat ik met mijn voet op de lijn stond en de ingooi van Canak werd mocht gewoon doorgaan", analyseert Deman.

Het is niet de eerste keer dat Cercle Brugge in de blessuretijd een belangrijk doelpunt maakt. "Vorige week tegen Gent bracht het ons de winst op, nu een gelijkspel. En als we alles bekijken, is het wel terecht", besluit Deman.