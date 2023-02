Deila kan leven met puntendeling tegen Cercle: "Moeten karakter blijven tonen"

De 1-1 viel dan wel pas in de blessuretijd, Standard-trainer Ronny Deila kon achteraf leven met het gelijkspel op het veld van Cercle Brugge.

Verdiende deze wedstrijd een winnaar? Wellicht niet. Na een iets betere tweede helft was er toch geen onderscheid tussen Cercle Brugge en Standard. "We wisten dat het moeilijk zou worden. Cercle Brugge is een ploeg dat met veel intensiteit speelt. In het verleden heb ik geleerd dat je tegen zulke teams je kansen moet pakken en vooral gedisciplineerd moet blijven", vertelt Standard-trainer Ronny Deila achteraf. "We moesten een goede spirit hebben en met veel karakter spelen, dat deden we goed."

De gelijkmaker van Cercle Brugge kwam enigszins uit de lucht vallen na een halve kans voor Ayase Ueda maar de druk van Cercle was indrukwekkend. "Ik kan me amper een kans van hen herinneren toen het 0-1 stond maar de kans bestaat altijd dat één poging genoeg is", zucht Deila. "En dat was ook zo. Maar al bij al ben ik blij met het punt dat we hier meenemen.

De Rouches spelen op de volgende speeldag tegen Kortrijk en zullen moeten winnen om nog te kunnen dromen van een plek in de top 4 want daarna volgen nog zware weken. "We moeten doorgaan, niet verliezen en karakter tonen zoals vandaag. Het zal nodig zijn", besluit de Noor.