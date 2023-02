KV Mechelen moet met Lavalée aan de slag bij het inschatten van de tegenstander

Geen Dimitri Lavalée op het veld wanneer KV Mechelen zondagnamiddag Charleroi ontvangt. De verdediger is immers geschorst.

Dat valt elke voetballer wel eens te beurt, maar Lavalée viel op door in de laatste 2 duels van KVM uitgesloten te worden. Telkens met tweemaal geel. Aangezien er zowel voor de competitie als voor de beker nog wel enkele belangrijke maanden aankomen voor Malinwa, dat achteraan niet heel veel overschot heeft qua opties met ook nog het uitvallen van Vanlerberghe uit bij Zulte Waregem, nemen we dit even onder de loep.

Na een eerdere periode met blessureleed heeft Dimiri Lavalée zich opgewerkt tot titularis bij KVM, waar hij een duo vorm met David Bates in het hart van de defensie. Alleen bleef dat duo de laatste partijen dus geen negentig minuten voltallig. Laat ons dus die vier gele kaarten van Lavalée van naderbij bekijken.

Duels met Jordanov

Dat eerste karton op het veld van Westerlo was voor een actie uit frustratie op Jordanov. Wanneer zijn ploeg op achterstand staat of het moeilijk heeft, is het toch kwestie om de emoties in toom te houden. Een kleine tien minuten later waren beide spelers in een nieuw duel verwikkeld. Jordanov ging gretig over zijn been, maar het was uiteraard aan Lavalée om de situatie zodanig in te schatten dat hij zeker niet te laat komt.

Het bekertreffen aan de Gaverbeek dan: daar kwam Lavalée nog in het openingskwartier in de open ruimte terecht. De obstructiefout was een feit, al deed hij in deze vrij weinig verkeerd. In de slotfase was het anders. Lavalée kwam te driest in op Fadera en zette zijn voet op die van de thuisspeler, die met een beweging de bal nog uit het duel hield. Kortom: Lavalée kwam niet eens in de buurt van het leer.

Geen sinecure

Het beter moeten inschatten van wat de tegenstander gaat doen, is toch iets wat bij minstens twee van die gele kaarten terugkomt. Ook bij de 1-0 in Essevee-KVM overigens. Lavalée is 26: nog heel erg aan zijn spel schaven is geen sinecure. Het is wel enigszins wat de technische staff bij KV te doen staat, want door wat meer overzicht te houden kan de Luikenaar van veel meer waarde zijn voor geel en rood.