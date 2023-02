Wouter Vrancken over Hein Vanhaezebrouck: "Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor"

Dit weekend speelt KAA Gent een topper tegen KRC Genk. Het is dus ook Hein Vanhaezebrouck tegen Wouter Vrancken. Die hebben nog steeds veel respect voor elkaar.

Hein Vanhaezebrouck was bij KV Kortrijk de laatste coach van Wouter Vrancken als actieve speler. Vrancken sukkelde toen met allerhande blessures.

Dankbaar

"Ik amuseerde me niet meer", aldus Vrancken daarover nu in Het Laatste Nieuws. "Eigenlijk was ik sinds die zomer al geen speler meer."

"Ik zat meer bij de kine dan op het veld, maar toch liet Hein me niet vallen. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor."